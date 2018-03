Guga abandona jogo contra Pavel Gustavo Kuerten está fora do Masters Series de Toronto. Depois de ter perdido o primeiro set por 7/5 para o romeno Andrei Pavel, o tenista brasileiro pediu a assistência do fisioterapeuta do torneio, Bill Norris, e decidiu abandonar o jogo. Assim, Guga está eliminado logo em sua estréia na competição, que distribui US$ 3 milhões em prêmios, e deve cair ainda mais no ranking mundial. O motivo da sua desistência ainda não foi explicado.