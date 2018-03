Guga abandona jogo e é eliminado Gustavo Kuerten abandonou seu jogo diante do argentino Gaston Gaudio pelas quartas-de-final do ATP Tour de Barcelona, por causa de uma contusão nas costas, segundo informações do torneio. Guga já havia pedido por atendimento médico no segundo set, quando tinha tudo para vencer a partida. Já havia ganho o primeiro por 6 a 3 e estava em vantagem no segundo por 4 a 3. Ainda assim continuou em quadra, perdeu o segundo set no tie break e no início do terceiro, com 2 a 1 para Gaudio, o brasileiro não resistiu e abandonou a partida, com placar final de 3/6, 7/6 (7/5) e 2/1. Gaudio, que já venceu em Barcelona em 2002, vai enfrentar nas semifinais o vencedor do confronto entre o argentino Agustin Calleri e o espanhol Albert Montañes. A rodada teve ainda a vitória do espanhol Tommy Robredo sobre Fernando González por 2 a 1: 4-6, 7-5, 7-6 (7/2) e do belga Kristof Vliegen sobre o argentino David Nabaldián - 7-6 (7/1) e 6-4.