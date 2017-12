Guga abandona partida contra Coria O brasileiro Gustavo Kuerten desistiu, nesta terça-feira, da partida contra o argentino Guillermo Coria, quando perdia por 6/3 e 4/0, pela primeira rodada do ATP de Sopot, na Polônia. Sem contar as duas vitórias pela Copa Davis, em julho, contra tenistas de Antilhas Holandesas, essa foi a quinta derrota consecutiva de Guga no circuito profissional de tênis. Com o abandono na Polônia, Guga termina sua série de torneios europeus em quadras de saibro. Em Stuttgart, na Alemanha, a derrota foi para o norte-americano Hugo Armando. Na semana seguinte, em Umag, na Croácia, jogou melhor, mas perdeu para o espanhol Tommy Robredo. Em relação ao futuro, o tenista brasileiro, que ocupa apenas a 288ª colocação, ainda não divulgou sua agenda de torneios. A previsão é que Guga retorne ao Brasil para mais uma fase de treinamentos.