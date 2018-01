Guga abre 500 pontos de vantagem Gustavo Kuerten aumentou ainda mais a sua vantagem na liderança do ranking mundial, segundo lista divulgada nesta segunda-feira pela manhã, pela Associação dos Tenistas Profissionais (ATP), em Ponte Vedra Beach, nos Estados Unidos. Guga está esta semana 500 pontos à frente do segundo colocado, o russo Marat Safin, que tinha para defender 300 pontos no ATP Tour de Barcelona e como não pôde jogar ficou ainda mais distante do brasileiro. Esta diferença de pontos garantirá Guga na liderança do ranking mundial por, pelo menos, mais 15 dias, até o final do Masters Series de Roma, que começa dia 7 de maio no Foro Itálico de Roma. Esta semana são dispuados três grandes torneios da ATP: Houston, Palma de Maiorca e Munique. Em nenhum deles, porém, jogam os líderes do ranking, como Guga, Safin, Andre Agassi ou Pete Sampras. Além disso, com 500 pontos à frente do segundo colocado no ranking de entradas, o tenista brasileiro ainda pode ir tranqüilo para a disputa do Masters Series de Roma, na próxima semana. Como vice-campeão do ano passado, Guga tem 350 pontos para defender e assim mesmo que perca na primeira rodada e Safin seja o campeão, o tenista russo não faria o suficiente para reconquistar a liderança, pois também desconta 35 pontos da segunda rodada do ano passado. Ranking mundial 1- Gustavo Kuerten (BRA) 4.645 2- Marat Safin (RUS) 4.145 3- Andre Agassi (EUA) 3.630 4- Pete Sampras (EUA) 2.840 5- Magnus Norman (SUE) 2.620 6- Yevgeny Kafelnikov (RUS) 2.605 7- Lleyton Hewitt (AUS) 2.575 8- Patrick Rafter (AUS) 2.225 9- Juan Carlos Ferrero (ESP) 2.090 10- Tim Henman (ING) 2.020 Brasileiros: 95- Fernando Meligeni 434 116- Alexandre Simoni 352 126 André Sá 307