Guga abre o confronto contra Uruguai Gustavo Kuerten vai abrir o confronto entre Brasil e Uruguai pela Copa Davis, nesta sexta-feira, contra Martín Felder, em Montevidéu. Em seguida, de acordo com sorteio realizado nesta quinta, Flávio Saretta entra em quadra pela equipe brasileira para enfrentar o uruguaio Pablo Cuevas. O primeiro jogo começa às 14h30 (horário de Brasília) e tem transmissão ao vivo da SporTV 2. No sábado, a partir das 14 horas, acontece o jogo de duplas. A equipe brasileira terá Saretta e André Sá. Já os uruguaios serão representados por Martín Villarubi e Pablo Cuevas. E no domingo serão disputadas duas novas partidas de simples, invertendo os confrontos de sexta-feira. Apesar de jogar em Montevidéu, o Brasil é favorito no confronto com o Uruguai - mesmo com o técnico Fernando Meligeni não escalando o tenista número 1 do País, Ricardo Mello, por opção técnica. Afinal, o melhor uruguaio no ranking é Felder, na 488ª posição, enquanto Cuevas está na 496º colocação. Já os brasileiros têm Guga na 297ª e Saretta na 108ª colocação.