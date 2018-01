Guga abre o peito na Bahia Gustavo Kuerten, que manteve sua 14ª posição no ranking mundial do tênis, chegou à Bahia depois de perder na estréia no Aberto dos Estados Unidos, no fim de agosto, com algumas coisas para dizer. Não costuma falar com jornalistas, mas no domingo à tarde, na Costa do Sauípe, litoral baiano, deu uma coletiva. Muito se especulou sobre a derrota na estréia em Nova York, diante do russo Dmitry Tursunov, 120º. Guga estréia hoje, às 20h, no ATP da Costa do Sauípe, em quadra de piso duro, único torneio para o seu nível no País, contra o sueco Magnus Norman, ex-número 2 e atual 77º do mundo. Uma vitória seria mais que bem-vinda: amanhã o catarinense faz 27 anos. Leia mais no Jornal da Tarde