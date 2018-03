Guga abre Roland Garros segunda-feira Campeão do ano passado, Gustavo Kuerten vai ter a honra de abrir o torneio de Roland Garros de 2001, ao fazer sua estréia na competição na segunda-feira, diante do argentino Guillermo Coria. O horário do jogo ainda não está definido e será anunciado apenas neste domingo à tarde, em Paris. Para Guga, jogar no primeiro dia poderá até ser bom, para ajudá-lo a conter a ansiedade e a pressão da defesa do título, com uma primeira rodada este ano bem perigosa. Normalmente em Roland Garros, a campeã feminina costuma jogar na rodada de abertura. Mas este ano, com a desistência da francesa Mary Pierce, por causa de uma contusão, levou a organização do torneio a já decidir um dia antes do habitual, que Guga - campeão de 2000 - jogará no dia inaugural da quadra central em Paris. Além do desafio Guga x Coria, Roland Garros terá uma segunda-feira quente com as estréias de outros candidatos ao título de Paris. O espanhol Juan Carlos Ferrero, muito badalado depois de sua impressionante temporada européia no saibro, irá também estar em quadra, diante o austríaco Stefan Koubek. Jogam ainda o australiano Lleyton Hewitt com o francês Paul henri Mathieu, o russo Yevgeny Kafelnikov com o coreano Hyung Taik Lee, e o francês Arnaud Clement com o argentino Mariano Puerta. Tiebreaker - Guga está muito confiante na possibilidade de repetir o triunfo do ano passado, apesar da estréia delicada que terá nesta segunda-feira. Seu adversário é uma das maiores revelações do tênis sul americano, e vem sendo apontado na Argentina como novo número 1 do mundo. No único desafio que fizeram, porém, Guga saiu com vitória relativamente tranqüila por 6/4 e 6/2, recentemente, numa das semifinais do Masters Series de Montecarlo, em que o brasileiro celebrou o título. A confiança é tanta que até mesmo a sua dificuldade em ganhar um tiebreaker teve um ponto positivo neste sábado. No treino que realizou com o espanhol Carlos Moya, os dois tenistas acabaram disputando um set, com decisão em tiebreaker. Guga venceu por 7 a 2. Com a definição da estréia de Guga para segunda-feira, Fernando Meligeni, por estar na parte inferior da chave, só irá jogar na terça-feira, ganhando um dia a mais de preparação para enfrentar o suíço Micahel Kratochvil, adversário que enfrentará pela primeira vez na carreira. Fininho, como sempre, está especialmente motivado para Roland Garros, que considera o seu torneio preferido e, por isso, entra na quadra com grande determinação. Capas - Guga ganhou forte destaque neste fim de semana na imprensa francesa. É capa de duas das mais importantes revistas de esportes, o L´Equipe Magazin e a Tennis du France. As reportagens contam histórias curiosas do tenista brasileiro, inclusive revelando detalhes de seu estilo de vida em família e em Florianópolis. Além de aparecer muito na mídia, Guga também voltou a participar neste sábado de uma promoção de um de seus patrocinadores e tinha encontro marcado com o sueco Bjorn Borg para um bate bola e fotos.