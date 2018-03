Guga abre torneio em clima festivo Estrela mais festejada do torneio, Gustavo Kuerten abre nesta segunda-feira Roland Garros 2001, num jogo que já promete ser emocionante e muito disputado logo na estréia: enfrenta a sensação do tênis argentino, Guillermo Coria, em partida marcada para a quadra central, às 7 horas (horário de Brasília). A ESPN Internacional anuncia a transmissão desta partida. O clima em Paris é de festa para Guga, campeão do ano passado. A atmosfera é vibrante com torcedores cercando o jogador, correndo atrás de fotos e autógrafos. A torcida é grande, só que o tenista prefere agora concentrar-se na competição e espera por um grande desafio logo na primeira partida. "Vou ter de começar forte, com ritmo desde o início", contou. "É lógico que o começo vai ser um pouco nervoso para os dois jogadores, mas logo terei de encontrar uma maneira de vencê-lo". Esta será apenas a segunda vez que Guga enfrenta Coria. A primeira foi recentemente numa das semifinais do Masters Series de Montecarlo, com vitória do brasileiro por 6/4 e 6/2. Nem por isso o jogo deixa a perspectiva de muito equilíbrio. Guga, apesar de controvérsias e debates, ainda é o "rei do saibro". Conforme estatística da Federação Internacional de Tênis (ITF), divulgada neste domingo, como parte da apresentação de Roland Garros, o tenista brasileiro manteve o cetro e a coroa com 24 vitórias e apenas três derrotas no piso este no. Vem a seguir o espanhol Juan Carlos Ferrero, com 22 a 2, e em terceiro, justamente seu adversário de estréia, Guillermo Coria com 20 vitórias e sete derrotas. Curiosamente, o campeão de Hamburgo, AlbertPo rtas vem em quarto, com 18 a 9. Este retrospecto de Guga e Coria já demonstra o equilíbrio que deve marcar este jogo. "Acho que será a principal partida desta primeira rodada", definiu Guga. "Mas eu costumo me superar, jogar bem diante de adversários fortes".