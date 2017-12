Guga acorda e empata jogo Gustavo Kuerten não gostou nada de perder o primeiro set para o inglês Tim Henman e, de repente, acordou para o jogo, reagiu e empatou por 1 a 1. Na primeira série, o brasileiro esteve tranqüilo demais, não correu com determinação nas bolas, perdendo o set por 6/3. A seguir deixou claro que não estaria feliz em perder para este adversário e começou a mostrar seu verdadeiro tênis para vencer o segundo set por 6/1. Recuperada a determinação pelo jogo, Guga conseguiu duas quebras de serviço diante de Henman, vencendo com larga vantagem esta segunda série. Quem vencer este jogo enfrentar o croata Goran Ivanisevic neste sábado, às 21 horas, de Brasília. A outra semifinal terá o australiano Patrick Rafter e o russo Marat Safin. Antes de iniciar o terceiro set, o brasileiro teve sangramento nas narinas e colocou pedras de gelo no local para estancar.