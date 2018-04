Guga admite fazer cirurgia este ano Depois de 10 dias de silêncio sobre o assunto, o tenista Gustavo Kuerten admitiu nesta quarta-feira em São Paulo, que poderá mesmo se submeter a uma nova cirurgia no quadril. ?A operação é uma opção que nós temos. Se os médicos me garantirem que é o caso e que poderei voltar a meu melhor nível, então eu farei?, disse o tenista, que está na cidade para o desafio Brasil x Argentina de tênis, que começa a ser disputado a partir de hoje. "A idéia (da cirurgia) apareceu porque eu trabalhei muito duro este ano e não obtive os resultados esperados. Estou bem mentalmente, mas a deficiência tem me atrapalhado", contou o tenista. Depois do Desafio, que termina no sábado, Guga deverá viajar para os Estados Unidos, onde pretende realizar uma série de testes para certificar-se da necessidade da intervenção. O tenista admitiu ainda que manteve contatos com o médico norte-americano Mark Phillipus, o mesmo que recentemente operou com sucesso o tenista armênio Sargis Sargsian, que teve o mesmo problema. Esta nova operação - antecipada pela Agência Estado no dia 5 de setembro - terá como objetivo reduzir as dores que o tenista sente nas costas e que não foram eliminadas na primeira cirurgia, realizada em 26 de fevereiro de 2002. Na época, Guga não teria obedecido as determinações médicas que recomendaram um afastamento das quadras por pelo menos seis meses. O tenista voltou a jogar apenas um mês e meio depois de operado.