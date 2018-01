Guga admite surpresa pelo bom retorno Foram quase 7 meses se recuperando de uma cirurgia no quadril. E a volta às quadras ainda foi contra um tenista bem colocado no ranking mundial, o belga Olivier Rochus, que está em 39º lugar na lista de entradas e na 19ª posição na Corrida dos Campeões. Mas Gustavo Kuerten superou tudo isso e conseguiu uma boa vitória nesta segunda-feira, pela primeira rodada do Torneio de Valência, na Espanha. ?Me surpreendi bastante com a maneira que joguei. Senti muito bem a bola?, admitiu o brasileiro. Ex-líder do ranking e dono de 3 títulos em Roland Garros, Guga precisou de pouco mais de uma hora para fazer 6/2 e 6/4 em Rochus. E mostrou que pode voltar ao grupo dos melhores tenistas do mundo. ?O mais importante era jogar bem, mas a vitória dá um pouco mais de motivação?, revelou o brasileiro, que reconheceu ter enfrentado algumas ?dificuldades para se movimentar mais rápido? e também sentiu um pouco de cansaço no segundo set. Agora, Guga espera a definição de seu próximo adversário em Valência - sairá do duelo entre os espanhóis Albert Montañes e Alberto Martin. Será outra grande prova para ele: de resistência. ?É outro teste, um dia de descanso e outra partida?, disse o brasileiro, ainda preocupado com a falta de ritmo após tanto tempo parado.