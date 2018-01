Guga adverte para excesso de otimismo De bom astral, mas certo de que uma Copa Davis sempre é muito competitiva, Gustavo Kuerten admite o favoritismo do Brasil nos jogos diante do Canadá, só que adverte para se conter o otimismo. Guga voltou a treinar nesta quarta-feira no Clube Marapendi, no Rio, e formou dupla com o mineiro André Sá. "Estou pronto para disputar os três jogos, inclusive a dupla", disse Guga. "Estou me entrosando muito bem com o Sá tanto dentro como fora da quadra. E já jogamos bem na Costa do Sauípe e podemos repetir o desempenho na Davis." Já adaptado ao piso de saibro do Clube Marapendi, Guga explicou que sair de uma quadra rápida para uma lenta é muito mais fácil e tranquilo. "Sinto-me jogando em casa", disse Guga. "A quadra está em boas condições e bem favorável ao estilo dos nossos jogadores." Outros jogadores, como Fernando Meligeni, também treinaram forte no Clube Marapendi. Apesar de o técnico Ricardo Acioly ainda não ter definido o time, Fininho está confiante de que poderá jogar como titular nas partidas de simples. Canadenses - A equipe do Canadá também já treinou no Clube Marapendi. Seus jogadores não deixaram dúvida de que vão investir no jogo rápido, sempre sacando com violência e subindo à rede para a definição dos pontos. O técnico da equipe canadense, Grant Connel, também preferiu não anunciar os titulares, e só vai revelar a equipe no sorteio desta quinta-feira.