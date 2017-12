Guga afugenta fantasma da estréia O susto já passou. Gustavo Kuerten afugentou o fantasma de sua estréia no US Open, ao derrotar o checo Daniel Vacek por 3 sets a 1, com paricias de 6/4, 6/4, 3/6 e 7/5. A sensação de alívio era nítida na fisionomia de Guga, após a partida. Afinal, ano passado caiu surpreendente na sua estréia (perdeu para o australiano Wayne Arthurs) e agora já estava ansioso por um resultado melhor. E na esperança de manter o ritmo de vitórias nas quadras rápidas dos Estados Unidos, o número 1 do mundo volta a jogar nesta sexta-feira diante do dinamarquês Kristian Pless, número 91 do ranking mundial. "Agora está tudo ok", disse Guga. "Acho que foi um bom teste ter o Vacek pela frente logo na estréia, embora tenha ficado frustrado em alguns momentos, pois não conseguia aproveitar as chances, mas tenho de dizer que estou feliz." Os motivos para este estado de espírito eram claros. Guga precisou de 2h20 para superar um adversário experiente, como Vacek, de 30 anos, e que exigiu muita atenção e determinação do brasileiro, num dia naturalmente tenso pela estréia e sob um sol forte e alta temperatura em Nova York. Por isso, plageando uma frase de seu treinador, Larri Passos, Guga definiu bem como foi sua estréia no US Open, um Grand Slam bastante exigente. "A montanha é alta e tem de subir bem devagarzinho", disse. Embora o caminho seja mesmo difícil e exigente, Guga até que começou bem a sua subida da montanha para buscar um título dentro de quase duas semanas. No começo do jogo com Vacek, na quadra central de Flushing Meadows, com meia lotação no estádio com capacidade para 23 mil pessoas, Guga esteve muito concentrado em não desperdiçar oportunidades. Aproveitou bem uma chance de quebra de serviço logo no início para fechar a série por 6 a 4. No segundo set, igual desempenho e mesmos cuidados. Novamente um 6/4 para tranqüilizar. Só que diante de Guga estava um adversário experiênte, habituado a jogar duplas e, portanto, de estilo bem adaptado às quadras rápidas. Com seu bom saque e jogadas variadas, provocou erros de Guga para conseguir uma quebra de serviço e ganhar o terceiro set. Mesmo diante desta ameaça e com Daniel Vacek cada vez mais confiante, Guga voltou a tomar conta da partida no quarto set, a custa de muito esforço e determinação conseguiu uma quebra de serviço para ganhar o jogo. Só para se ter uma idéia das chances do brasileiro na partida, ele teve 14 possibilidades de quebra e só aproveitou 3. Ao final do jogo, Guga já parecia bastante cansado, mas deixou a quadra com um bom saldo: sacou relativamente bem, com 61% de aproveitamento de primeiro serviço, com 18 aces, 3 duplas faltas, 33 erros não forçados e 64 winners, bolas vencedoras. "Não resta dúvidas de que este ano cheguei em melhores condições e espero ir longe na competição", disse. "Só que um Grand Slam é sempre um enorme desafio e é um torneio importante para todos os jogadores."