Guga afugenta fantasma em Paris Com um tênis de impressionante eficiência, Gustavo Kuerten afugentou o fantasma que andava à sua espreita na primeira rodada de Roland Garros. Mesmo diante de um adversário assustador e da qualidade, o argentino Guillermo Coria, Guga mostrou um jogo capaz de levá-lo ao tricampeonato em Paris, ao vencê-lo por 3 sets a 0, parciais de 6/1, 7/5 e 6/4 em 1h45. Agora, bem mais tranqüilo e ainda mais confiança, o tenista brasileiro só volta à quadra nesta quarta-feira para enfrentar outro argentino, Agustin Calleri, em partida ainda sem horário definido. O dia de amanhã (29) para a empolgada torcida brasileira em Paris vai ficar com Fernando Meligeni. Por volta das 11 horas de Brasília, irá fazer sua estréia em Roland Garros 2001, diante do suíço Michael Kratochvil, na quadra número 4. Meligeni está empolgado e espera por bons resultados no torneio que mais gosta de jogar. Na quadra central, em jogo que marcou a rodada de abertura, Guga começou a definir sua vitória já no primeiro ponto. Deu um ace e impôs um ritmo forte desde o início. Taticamente também cumpriu bem as determinações do técnico Larri Passos e no primeiro set chegou a abrir uma humilhante vantagem de 5 a 0, antes de ceder o primeiro game para o Coria. "Comecei forte, como já era meu plano", contou Guga, na entrevista depois da partida. "Saquei com precisão (aplicou 14 aces e teve 58% de aproveitamento do primeiro serviço) e coloquei muita pressão desde o início da partida." Guga estava tão entusiasmado com a boa atuação na estréia que não escondeu o desejo de jogar neste mesmo nível até o dia da final do campeonato. Sabe que se repetir um tênis tão eficiente como na sua estréia, poderá concretizar o sonho de tricampeonato. "Gostaria que este jogo fosse uma final, pela maneira como joguei", disse Guga. Acho que do jeito que joguei poderia vencer o campeonato." De bandana - Sem confirmar que se trata de uma superstição, Guga mais uma vez joga de bandana em Roland Garros, assim como faz desde 1997, quando conquistou o primeiro título. Este ano, havia abandonado o prendedor de cabelos, pois estava usando um corte bem aparado. Mas ao aproximar-se de Roland Garros, deixa o cabelo crescer, justamente para manter o estilo de sucesso em Paris. "Acho que agora não vou precisar cortar o cabelo, como fiz durante uma partida em Roma", contou Guga, que naquela partida no Foro Itálico chamou pelo médico, mas queria apenas uma tesoura para aparar o cabelo sob os olhos. "Agora, já decidi usar a bandana e estou com boas expectativas, talvez até de voltar a triunfar em Paris. Contra Agustin Calleri, 74º do ranking mundial, Guga fez apenas uma partida, pelo ATP de Santiago, e venceu por 6/4 e 6/1. Com a perspectiva de boa campanha em Roland Garros, Guga voltou a falar na grande possibilidade de não participar do torneio de Wimbledon, no caso de ir até as finais em Paris. "Vou precisar de um período para descansar e estar bem preparado para o segundo semestre", afirmou. "Por razões apenas pessoais não pretendo jogar Wimbledon, embora tenha surgido muitos comentários sobre minhas reclamações ao sistema de escolha dos cabeças-de-chave."