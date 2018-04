Guga ainda é 2º no ranking da ATP O australiano Lleyton Hewitt permanece na liderança do ranking mundial de entradas da Associação dos Tenistas Profissionais (ATP) com 4.106 pontos contra 3.825 do brasileiro Gustavo Kuerten, segundo colocado na lista publicada nesta segunda-feira. O destaque entre os ?top ten? ficou para o tenista espanhol Juan Carlos Ferrero que subiu de quinto para terceiro colocado, com 3.005 pontos. Apesar de não ter disputado o Aberto da Austrália, ele acabou beneficiado pela desistência do norte-americano Andre Agassi, que não pôde defender o título de 2001 por causa de uma contusão, e também contou com a eliminação do russo Yevgeny Kafelnikov na segunda rodada da competição. Com isso, Agassi cai da terceira para sexta colocação enquanto Kafelnikov permanece em quarto. O alemão Tommy Haas assumiu a quinta posição após chegar às semifinais em Melbourne e o russo Marat Safin volta a figurar entre os melhores depois de chegar à final do primeiro Grand Slam do ano contra Thomas Johansson. Ele é o sétimo no ranking seguido do australiano Patrick Rafter e do francês Sebastien Grosjean. O campeão Johansson é o décimo colocado. Confira os 10 primeiros colocados do ranking de entradas: 1) Lleyton Hewitt - (AUS) - 4.106 pontos 2) Gustavo Kuerten - (BRA) - 3.825 pontos 3) Juan Carlos Ferrero (ESP) - 3.005 pontos 4) Yevgeny Kafelnikov (RUS) - 2.875 pontos 5) Tommy Haas (ALE) - 2.565 pontos 6) Andre Agassi (EUA) - 2.520 pontos 7) Marat Safin (RUS) - 2.470 pontos 8) Patrick Rafter - (AUS) - 2.335 pontos 9) Sebastien Grosjean (FRA) - 2.325 pontos 10) Thomas Johansson (SUE) - 2.300 pontos 68) Fernando Meligeni (BRA) - 544 pontos 92) André Sá (BRA) - 439 pontos 97) Alexandre Simoni (BRA) - 415 pontos 112) Flávio Saretta (BRA) - 378 pontos 135) Ricardo Mello (BRA) - 300 pontos 155) Daniel Melo (BRA) - 248 pontos 190) Marcos Daniel (BRA) - 198 pontos 282) Thiago Alves (BRA) - 115 pontos 283) Júlio Silva (BRA) - 115 pontos 353) Pedro Braga (BRA) - 85 pontos 373) Márcio Carlsson (BRA) - 78 pontos