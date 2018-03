Guga ainda não decidiu se joga nos EUA Depois de abandonar o jogo contra o romeno Andrei Pavel, terça-feira, em sua estréia no Masters Series de Toronto, Gustavo Kuerten embarcou para Cincinnati, nos Estados Unidos. Por causa do cansaço e da falta de condicionamento físico apresentados no Canadá, o tenista brasileiro ainda não sabe se participará do torneio que começa segunda-feira. Cauteloso com a recuperação da cirurgia no quadril, realizada em fevereiro, Guga já avisou que só jogará em Cincinnati se estiver com 100% de suas condições físicas. Para isso, fará um trabalho especial de treinamento nos próximos dias. O problema do brasileiro é que se não jogar este torneio nos Estados Unidos, em que defende os 500 pontos obtidos com a conquista do título no ano passado, ele cairá muito no ranking mundial, podendo despencar do 20º para o 40º lugar.