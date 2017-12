Guga ainda não recebeu convite da CBF A idéia de levar o tenista Gustavo Kuerten para ?elevar o ânimo? dos jogadores da Seleção Brasileira, sugerida pelo novo técnico Luiz Felipe Scolari, e proposta pelo presidente da CBF, Ricardo Teixeira, não passou de conversa fiada. Nem o próprio Guga, ou o técnico Larri Passos, alguém da família, ou mesmo alguma pessoa de seu staff recebeu qualquer convite para que o tricampeão de Roland Garros fosse à concentração do Brasil, na apresentação do time. Sem qualquer contato da CBF, Guga voltou hoje pela manhã para Florianópolis, depois de aproveitar um período de férias. Esteve primeiro no litoral da Bahia e passou o fim de semana na praia de Maresias, no Litoral Norte de São Paulo. Aparentemente sem se preocupar com a "gafe" da CBF, Guga volta a treinar esta semana em Santa Catarina. Nos primeiros dias, irá dedicar-se apenas aos exercícios físicos supervisionados pelo técnico Larri Passos. Ainda não foi anunciado quando voltará a treinar com raquete. Seu próximo torneio será apenas no ATP Tour de Los Angeles, em julho.