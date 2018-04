Guga alternou euforia com decepções Quatro títulos, euforia e muitas frustrações marcaram o período de Gustavo Kuerten desde a primeira cirurgia em 26 de fevereiro, em Nasville, nos Estados Unidos. A sua volta às quadras aconteceu apenas dois meses depois da intervenção, em 29 de abril no torneio de Palma de Maiorca, na Espanha. Só que, apesar de muitas desconfianças, não houve precipitação. Afinal, o retorno do jogador ao circuito foi acompanhado pelo médico Thomas Byrd. Nessa sua volta, Guga chegou às quartas-de-final e fez até um jogo emocional com Magnus Norman - que também tinha passado pela mesma cirurgia com Byrd - vencendo em três sets. No período chegou ainda as quartas-de-final em Hamburgo; ganhou três jogos em Roland Garros, antes de perder para o campeão, Albert Costa; e ainda iria viver um momento marcante. No US Open de 2002 passou por Marat Safin por 3 sets a 0 (6/4, 6/4 e 7/5), numa vitória incontestável. Guga teve outros momentos parecidos nesta época. Afinal, é o único tenista que pode se orgulhar de duas vitórias sobre Roger Federer, uma em Indian Wells, em 2003, e outra recentemente no torneio de Roland Garros. O brasileiro ainda chegou a superar adversários como Tim Henman e Mark Philippoussis, causando a impressão de que poderia voltar ao seus melhores momentos. Os títulos também vieram, só que em competições menores e sem a mesma frequência que a torcida estava acostumada. Em 2002 levantou o troféu na Costa do Sauípe, ganhou Auckland e São Petersburgo em 2003, três torneios em quadras rápidas; e venceu novamen te o Sauípe em 2004, já no saibro. Primeiro sinal - A fase de euforia esteve marcada por sinais de que nem tudo andava bem. O primeiro apareceu em Toronto, em julho de 2002. Guga ainda na primeira rodada, teve de desistir da partida diante de Andrei Pavel. Na época, parecia que o problema tinha passado para as costas. O período de maior incômodo veio justamente na temporada européia de saibro em 2003. Ao perder para Wayne Ferreira, na terceira rodada do Masters Series de Hamburgo, teve de ouvir uma verdade. O tenista sul-africano disse que a esquerda de Guga ainda era muito boa, mas a sua direita estava muito longe de seus melhores tempos. Além do golpe de direita denunciar os problemas no quadril, as pernas também já não correspondiam. Em Roland Garros do mesmo ano, perdeu na quarta rodada para o espanhol Tommy Robredo, numa partida em que o adversário quase que só aplicou bolinhas curtas no brasileiro. Sem força para o arranque, virou presa fácil. Depois disso, Guga resolveu "fechar os olhos" e soltar o braço. Mudou um pouco o estilo e como não podia correr, tentava definir os pontos com rapidez e verdadeiros tiros de fundo de quadra. Seu saque transformou-se em mais uma arma e ele faturou o títu lo no carpete de São Petersburgo. O estilo meio suicida funcionou por um período, mas no US Open deste ano, ao cair diante de Kristian Pless, percebeu que não podia mais viver só de raquetadas a todo momento. Decidiu-se então pela nova cirurgia.