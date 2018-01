Guga antecipa vitória sobre o Canadá A fragilidade da seleção do Canadá e a boa fase pela qual neste momento já fazem o tenista Gustavo Kuerten admitir a possibilidade de uma grande festa no domingo, para comemorar a permanência do Brasil no Grupo Mundial da Copa Davis, no Clube Marapendi, na Barra da Tijuca. Mas, precavido, Guga alertou que, para permanecer entre os 16 melhores países, será preciso estar com a vitória garantida no segundo dia de disputas (sábado), além de respeitar os adversários. "Temos de nos preparar para entrar bem no sábado, que é o dia mais importante", disse Guga. A Davis é disputada em cinco partidas, sendo duas simples na sexta-feira, uma de duplas, no sábado, e duas de simples, no domingo. "Sábado é quando tudo começa e até se decide a Davis." O único ponto forte dos canadenses, destacado por Guga, foi o tenista Daniel Nestor, número um no ranking de duplas da ATP. A vantagem brasileira, no entanto, pode superar esta diferença, de acordo com o tenista. "A gente tem uma idéia dos caras que vamos enfrentar, mas nas partidas de simples temos vantagem. Além disso, vamos jogar no saibro." Com a chegada de Guga e André Sá na segunda-feira, a seleção brasileira, formada ainda por Fernando Meligeni e Flávio Saretta, pôde realizar o primeiro treino com a equipe completa. À tarde, enquanto Meligeni e Saretta já disputavam sets na quadra auxiliar, os outros dois tenistas iniciaram sua adaptação ao piso, já que todos vinham disputando partidas em quadras rápidas. Especialista em pisos de saibro, Guga festejou o fato de não estar tendo mais problemas com a mudança de quadra. "Quanto mais o tempo vai passando, a adaptação fica mais fácil. Hoje em dia não tem mais segredo", contou.