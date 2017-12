Guga anuncia acordo com Coca-Cola Gustavo Kuerten vai anunciar na terça-feira que terá o patrocínio da Coca Cola a partir de 2002, com sua imagem ligada ao guaraná Kuat. Guga terminou a temporada tendo como principais patrocinadores o Banco do Brasil, a Diadora, a Head, a Globo.com e a Motorola. Em premiação, este ano, Guga acumulou US$ 4,091 milhões. Na carreira, o tenista catarinense de 25 anos tem mais de US$ 13 milhões. Em janeiro, participará de uma exibição no País, ainda sem local definido.