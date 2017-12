Guga anuncia agenda do 2º semestre O tenista brasileiro Gustavo Kuerten anunciou, nesta quarta-feira, sua agenda de torneios para o segundo semestre. Depois de cair nas oitavas-de-final em Roland Garros, Guga só volta a jogar a partir do dia 15 de julho em Stuttgart. No ano passado Guga foi o campeão na Alemanha. Depois de Stuttgart, o ex-número 1 do mundo vai atuar em Los Angeles (semifinalista, em 2001), Toronto (oitavas-de-final) e Cincinnati (campeão).