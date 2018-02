Guga anuncia volta à equipe da Davis Um dos reflexos imediatos da saída de Nelson Nastás da presidência da Confederação Brasileira de Tênis (CBT), com a eleição de Jorge Lacerda da Rosa, será a volta dos principais tenistas do País à equipe da Copa Davis. Gustavo Kuerten já avisou, ainda nos Estados Unidos, antes de embarcar para o Brasil, que estará totalmente à disposição da nova diretoria da entidade e, se tiver condições físicas, poderia até jogar diante da Colômbia, de 4 a 6 de março, em Bogotá. Mas, como Guga ainda não deverá estar apto para disputar competições em março, é provável que apenas acompanhe o time, que terá a volta dos titulares Ricardo Mello, Flávio Saretta e André Sá. O novo técnico e capitão poderá ser Larri Passos, que em Brasília partiu como o mais forte candidato a ganhar este posto no próximo ano. "Espero que esta nova presidência da CBT faça tudo o que sempre esperei da diretoria anterior", disse Guga, nos Estados Unidos, onde passou por mais uma etapa da recuperação de sua cirurgia no quadril. "Vou torcer para que seja uma reviravolta no tênis brasileiro." Jogadores como Saretta e Ricardo Mello já haviam declarado que voltariam ao time brasileiro assim que Nastás fosse afastado do comando da CBT. A nova administração da entidade, inclusive, terá a participação efetiva de jogadores, como é o caso Thomaz Koch e Fernando Meligeni, que irão fazer parte da direção técnica.