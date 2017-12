Guga aposta alto na temporada 2004 Mais importante do que o 19º título conquistado em São Petersburgo, ou a vitória sobre Mark Philippoussis, no Masters de Paris, foi o fato de neste fim de ano, Gustavo Kuerten ter retomado uma boa atitude, ter voltado a apreciar a carreira de tenista e assim readquirir a motivação e determinação que já ameaçavam seu futuro. De volta ao Brasil, após quase um mês na temporada européia de quadras de carpete, Guga festejava este novo momento. Depois de estar desacreditado, ressurgiu das cinzas como Fênix, para esperar por momentos brilhantes em 2004. "Vou investir na minha relação com o Larri. Estas boas campanhas no carpete tiraram qualquer dúvida e sempre uma preocupação do meu técnico foi a de que pudesse jogar bem em qualquer superfície", contou Guga. "Agora só falta melhorar no saibro", ironizou. A mudança determinante aconteceu no Masters Series de Madri. Depois de Guga ter perdido na primeira rodada para Nicolas Massu, convenceu-se de que precisaria novamente voltar a "curtir" sua profissão. Ouviu as palavras de seu treinador e treinou como no s velhos tempos, fez tratamento para o joelho - sobrecarregado depois da cirurgia no quadril - e se sujeitou a sacrifícios para colher os frutos já na semana seguinte em São Petersburgo. O título foi a tão esperada injeção de ânimo para levar o tenista a acreditar no seu potencial. Para a dupla Guga e Larri estes recentes bons resultados foram também uma resposta às críticas que receberam, como a que se dava o ano encerrado para o tenista. Guga se sentiu incomodado, ridicularizado para alguém que como ele foi número 1 do mundo e levantou três troféus de Roland Garros. Procurou então o treinador e decidiu mostrar seu valor. "Sou um cara premiado em ter alguém como Guga", disse Larri. "Achavam que ele tinha acabado e, por isso, hoje rezo para estas pessoas que nos atacam, para que estudem um pouco mais, se atualizem. Estas pessoas nos fortalecem." Com a motivação retomada, a dupla Guga/Larri, que completará 15 anos junta em 2004, espera muito ainda do tênis. Com tempo suficiente para uma boa preparação, as perspectivas são audaciosas, como voltar a brigar por um título de Grand Slam. Para isso, vai cuidar a recuperação física, ganhar velocidade e como disse o próprio Guga "posso ainda jogar bem no saibro." Nesta semana, Guga faz a festa com a torcida em São Paulo. Participa do Tênis Espetacular, torneio que reúne seis jogadores entre os 50 do mundo, no Ginásio do Ibirapuera de quarta-feira a domingo. Kuerten estréia na quinta-feira diante de Mariano Zabaleta.