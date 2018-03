Guga aposta tudo em Roland Garros A irregularidade voltou a marcar a campanha de Gustavo Kuerten na temporada européia de saibro. Depois de duas boas atuações no Masters Series de Hamburgo - ganhou por 2 a 0 de Juan Ignacio Chela e de Nikolay Davydenko - , Guga não conseguiu repetir o mesmo desempenho e caiu diante do sul africano Wayne Ferreira por 7/6 (7/4) e 6/4, adversário que não perdia desde 1996 e vinha de cinco vitórias consecutivas. Com isso, o tenista brasileiro apresenta um retrospecto de apenas quatro vitórias contra quatro derrotas nesta série de torneios entre Montecarlo, Barcelona, Roma e Hamburgo, três das quais já tinha sido campeão, pois só não venceu o torneio espanhol. "Queria ter feito mais jogos nesta temporada, especialmente em Hamburgo", disse Guga. "Mas não deu e agora é pensar p´ra frente." Não restou mesmo outra opção para Guga. Afinal, até nas duplas o brasileiro não teve um bom dia em Hamburgo e foi eliminado na segunda rodada. Jogando ao lado do inglês Tim Henman perdeu para os australianos por 2 sets a 1, em jogo que havia sido paralisado no dia anterior com empate por 1 a 1 e teve as parciais de 6/7 (10/8), 6/4 e 7/6 (9/7) para Wayne Arthurs e Paul Hanley. No jogo contra Wayne Ferreira, Guga voltou a desperdiçar uma série incrível de chances. No primeiro set, por exemplo, teve vantagem de 4 a 1 no tie-break e dois saques a seu favor. Mas, inacreditavelmente, perdeu seis pontos seguidos e o set. Na segunda série, voltou a ter uma bela oportunidade. Teve um break point (ponto para quebrar o serviço do adversário), colocando na rede uma bola fácil, depois de ter aplicado uma brilhante cruzada. Se tivesse vencido este ponto, colocaria-se em vantagem de 3 a 1 e saque. "Deixei escapar várias oportunidades", constatou Guga. "Não ter fechado o tie-break com vantagem de 4 a 1 e dois saques, acabou fazendo a diferença, pois o Ferreira ganhou confiança, passou a jogar melhor." A eliminação de Guga na terceira rodada em Hamburgo, pode também custar ao brasileiro posições no ranking mundial. Ano passado, tinha alcançado às quartas-de-final, somando 125 pontos e, agora, acumulou apenas 75. A consequência de uma possível queda do brasileiro sair da lista dos 16 primeiros cabeças-de-chave em Roland Garros. Seu ranking atual é 14º. Outra surpresa do dia em Hamburgo foi a eliminação do número 1 do mundo, Lleyton Hewitt. O tenista já vinha sofrendo nas duas primeiras rodadas e perdeu para o chileno Fernando Gonzalez por 6/1, 3/6 e 6/0. Com isso, cinco sul americanos estão nas quartas-de-final do torneio alemão. Nos outros jogos, David Nalbandian (ARG) ganhou de Rainer Schutler (ALE) por 7/6 (7/3) e 6/2; Agustin Calleri (ARG) de Mariano Zabaleta (ARG) por 6/3 e 6/0; Guillermo Coria (ARG) de Mikhail Youzhny (RUS) por 6/3 e 6/3; Gaston Gaudio (ARG) de Rafael Nadad (ESP) por 6/2 e 6/2; e Christophe Rochus (BEL) eliminou o inglês Tim Henman por 6/4 e 6/3.