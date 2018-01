Guga aprova seu primeiro semestre Sem a mesma vibração de Flávio Saretta e ainda longe do seu melhor tênis, Gustavo Kuerten viu Todd Martin aplicar uma série de aces (20 no total) e disse adeus ao Torneio de Wimbledon, ao perder para o norte-americano por 7/6 (7/4), 6/4 e 6/4. Gustavo Kuerten foi vítima deste estilo "corta físico", diante de um especialista, um professor em quadras rápidas, como Todd Martin. No primeiro set, Guga ainda chegou a ter chances de vencer, com três break points a seu favor. Não aproveitou e ficou sem alternativas para reagir, caindo em três sets. Apesar da derrota, o tenista revelou-se otimista numa avaliação deste primeiro semestre. "Acho que tive uma metade de ano boa. Ganhei um título (Auckland), estou entre os dez primeiros da corrida e cada vez mais perto também dos dez primeiros da lista de entradas, bem próximo do meu objetivo", avaliou Guga. "Acho que a partir de agora vai ser uma fase importante para buscar o meu melhor e acredito que possa conseguir bons resultados nas quadras duras. É lógico que nada vai vir de graça, vou ter de lutar bastante, mas acredito que posso ficar entre os dez, o que seria uma bela recompensa para mim que vim de uma cirurgia." Guga só voltará a jogar a partir de 28 de julho no ATP Tour de Los Angeles, dando início a temporada norte-americana de quadras rápidas, com torneios ainda em Montreal, Cincinnati e o US Open, em Flushing Meadows, Nova York.