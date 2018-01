Guga: Argentina é exemplo para Brasil Ídolo na Argentina, Gustavo Kuerten vê no país vizinho um exemplo a ser seguido pelo tênis brasileiro. Com oito jogadores entre os 100 primeiros do ranking mundial, um torneio bem organizado como a Copa AT&T e muita tradição, os argentinos vivem um de seus melhores momentos no circuito profissional, apesar de toda crise econômica pela qual passam. Guga não acredita em milagres e confessa que só a determinação vai poder levar o Brasil a crescer na modalidade. "Não conheço nenhum jogador argentino que não tenha alcançado sucesso sem se sacrificar, sem treinar muito e dedicar-se ao circuito profissional", disse Guga. Para o melhor tenista brasileiro de todos os tempos, a atual situação do tênis no Brasil ficou bem clara na recente disputa da Copa Davis diante da Suécia. "Tiraram o doce da nossa boca", comparou. "Tínhamos tudo para sair com uma vitória e acabamos perdendo. Está claro que nosso time precisa treinar mais e isso é um bom sinal, pois mostra que podemos progredir." Com declarações como esta diante da imprensa argentina, Guga passou seu recado para os que querem jogar tênis no Brasil, chegar ao profissionalismo e alcançar sucesso na carreira. O seu treinador, Larri Passos, foi um pouco mais contundente. "Não se ganha jogos e torneios com palavras, só falando", afirmou. "Só se conquista vitórias na quadra, treinando e se dedicando." Larri Passos fez ainda comparações entre o comportamento dos jogadores dos dois países. Para ele, os argentinos aproveitam qualquer dinheiro ganho nos torneios para investir na carreira, viajar e jogar em outros países atrás de experiência e aprendizado. Enquanto isso, os brasileiros hesitam em deixar o conforto de suas casas, o aconchego da família e não se submetem a tantos sacrifícios. O treinador gostaria também que seu trabalho com Guga fosse seguido por outros. Larri Passos viajou muito com vários jogadores, enfrentando situações difíceis, para formar tenistas, até aparecer um nome como de Gustavo Kuerten. Na opinião dele, se juvenis fizerem o mesmo, o Brasil poderá revelar outros talentos. Em Buenos Aires, estes exemplos de sacrifícios da dupla Guga/Larri Passos estão bem evidentes. Sem disputar um torneio de saibro há muito tempo, o tenista brasileiro sentiu dificuldades para encontrar o seu melhor jogo. Por isso, eles investiram horas em treinamentos. "Peguei um balde de bolas e fui para a quadra com Guga até ele pegar novamente o jeito de bater", contou o treinador. "Estava precisando de um treino como este para reconquistar a confiança", revelou Guga.