Guga arrasa australiano na estréia As férias depois do tricampeonato em Roland Gartos parecem ter feito muito bem ao tenista brasileiro Gustavo Kuerten. Nesta terça-feira, Guga arrasou o australiano Andrew Ilie por dois sets a zero - parciais de 6/1 e 6/2 - na estréia dos dois no Torneio de Stuttgart, na Alemanha. Foram menos de 50 minutos de jogo. Na próxima rodada, Guga vai enfrentar o vencedor do confronto entre o espanhol Tommy Robredo e o romeno Andrei Pavel, que jogam ainda nesta terça.