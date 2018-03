Guga arrasa Chang e avança em Roma Com um show de tênis e uma vitória arrasadora sobre o norte-americano Michael Chang por 6/1 e 6/1, Gustavo Kuerten mostrou porque é o número 1 do tênis mundial e caminha como maior favorito para ser coroado ?O rei de Roma?. Com mais esta vitória, Guga já garante vaga nas oitavas-de-final do Masters Series e, nesta quinta-feira, enfrenta o argentino Franco Squillari. Guga não deu qualquer chance para Michael Chang, um ex-campeão de Roland Garros. Desde o início do jogo mostrou-se determinado a conquistar uma vitória convincente, depois de ter passado por tantos problemas na rodada de abertura, quando precisou de três sets para superar o croata Ivan Ljubicic. Com um jogo impressionante, agressivo, bonito e eficiente, o brasileiro logo dominou o adversário e, com duas quebras de serviço consecutivas, venceu o primeiro set por 6 a 1. A história repetiu-se na segunda série, quando Guga começou com um jogo ainda mais intenso. O tenista brasileiro esteve bem perto de humilhar Chang com um placar de 6 a 0. Chegou a estar em vantagem de 5 a 0, antes de permitir ao adversário marcar um game no seu serviço. Depois, fechou a partida com tranqüilidade. Com mais esta vitória nas quadras de saibro, Guga está perto de completar um ano sem perder um jogo nesta superfície em torneios válidos pela ATP. A última derrota do brasileiro foi justamente na final do ano passado do Masters Series de Roma, para o sueco Magnus Norman. A seqüência invicta só foi quebrada com a Copa Davis, em Florianópolis, quando o australiano Lleyton Hewitt derrotou o número 1 do mundo. Com um desempenho como este, o tenista brasileiro já é chamado de o novo rei do saibro e quer agora ser coroado em Roma, com mais um título de um Masters Series, depois de ter vencido recentemente em Montecarlo. Como rei do saibro, Guga também já garantiu mais uma semana na liderança do ranking mundial, depois da eliminação do russo Marat Safin, único tenista que poderia roubar a posição de número 1 do brasileiro neste torneio em Roma. Para a partida desta quinta-feira, Guga volta a entrar na quadra como grande favorito, diante do canhoto argentino Franco Squillari, número 21 do ranking mundial. No retrospecto, o argentino leva vantagem de uma vitória, mas foi em 1996, no torneio de Kitzbuehel, Áustria, quando o brasileiro ainda sequer havia conquistado o seu primeiro título de Roland Garros.