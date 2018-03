Guga arrasa marroquino: 3 a 0 Em sua melhor apresentação no ano, o tenista Gustavo Kuerten venceu o marroquino Hicham Arazi por 3 sets a 0, e garantiu nesta quinta-feira sua vaga na terceira rodada do Torneio de Roland Garros. As parciais não deixam dúvida quanto a superioridade do brasileiro, que fechou o jogo com incríveis 6/1, 6/0 e 6/1, em cerca de 1h20 de jogo. Na próxima rodada, Guga vai enfrentar o vencedor do confronto entre o argentino Gaston Gaudio e o francês Olivier Muttis, que jogam ainda nesta quinta-feira.