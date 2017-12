Guga arrasa no segundo set: 6/0 O tenista brasileiro Gustavo Kuerten venceu com muita facilidade o segundo set de sua partida contra o belga Gilles Elseneer - válida pela segunda rodada do Torneio de Roland Garros. Guga não deu a menor chance ao adversário e fechou a série por 6/0, em 27 minutos. No primeiro set, Guga já havia vencido com facilidade, ao fazer 6/2, também em 27 minutos. A preocupação a partir de agora fica por conta da condição física de Guga, que na estréia sentiu sérios problemas musculares na perna direita. O terceiro set deve começar em instantes. O vencedor de Guga x Elseneer, enfrenta o vencedor do confronto entre o número 1 do mundo, o suíço Roger Federer e o alemão Nicolas Kiefer, que também estão em quadra neste momento.