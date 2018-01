Guga assume papel de zebra em Valência Sem a pressão de ganhar, mas convencido de que pode surpreender, Gustavo Kuerten entra em quadra nesta quinta-feira, a partir das 8h30 (horário de Brasília), para enfrentar o espanhol Alberto Martín, em seu segundo jogo no Torneio de Valência. Ainda longe de sua condição física ideal, depois de ficar quase 7 meses se recuperando da cirurgia no quadril, o tenista brasileiro gostou de sua vitória na estréia em Valência - fez 2 a 0 no belga Olivier Rochus -, mas não esconde sua condição de azarão. "De repente, as coisas dão certo para mim como na partida anterior, consigo me soltar e pode dar zebra", afirmou Guga. Alberto Martín e Guga já se enfrentaram duas vezes e o brasileiro levou a melhor em ambas. Mas o espanhol está evidentemente em melhor fase, tendo, inclusive, conquistado o vice-campeonato do Torneio da Costa do Sauípe, fevereiro, no Brasil. "Tem que ver a realidade e não deixar que a expectativa atrapalhe. Não dá para jogar de igual para igual", admitiu Guga.