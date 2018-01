Guga aumenta vantagem contra Nestor Em um set de muito equilíbrio entre os tenistas, o brasileiro Gustavo Kuerten levou a melhor e aumentou a vantagem diante do canadense Daniel Nestor por 2 sets a 0. Depois de vencer o primeiro set por 6-4, Guga ganhou o segundo set por 7/6 (12/10), na quadra montada no Clube Marapendi, na Barra da Tijuca. O Brasil vence o confronto contra o Canadá, por 1 a 0, pela repescagem da Copa Davis. No início da manhã desta sexta-feira, Fernando Meligeni derrotou Frank Dancevic por 3 sets a 1.