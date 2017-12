Guga aumenta vantagem sobre checo O tenista brasileiro Gustavo Kuerten venceu nesta quarta-feira o segundo set contra o checo Daniel Vacek por 6-4 e ficou mais próximo da sua primeira vitória no US Open 2001. Em pouco mais de uma hora de jogo, Guga demonstra total equilíbrio e muita concentração em sua partida de estréia no Aberto dos Estados Unidos.