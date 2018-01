Guga avança 54 posições no ranking Depois de chegar às quartas-de-final do Torneio de Palma de Maiorca - o primeiro desde a cirurgia no quadril em fevereiro - o tenista Gustavo Kuerten pôde comemorar um salto no ranking da Corrida dos Campeões da ATP. Segundo levantamento divulgado nesta segunda-feira, o brasileiro ocupa a posição de número 114. Na semana passada, ele amargava a 168ª posição. O ranking tem a liderança do sueco Thomas Johansson, seguido do inglês Tim Henman e do russo Marat Safin. Fernando Meligeni se manteve na 40ª posição. Veja os 10 melhores da Corrida dos Campeões - ranking que leva em conta o desempenho do tenista apenas na atual temporada - e as posições dos brasileiros. 1. Thomas Johansson (SUE) 278 pontos 2. Tim Henman (ING) 242 3. Marat Safin (RUS) 223 4. Lleyton Hewitt (AUS) 209 5. Roger Federer (SUI) 198 6. Younes El Aynaoui (MAR) 194 7. Jiri Novak (Rep. Checa) 179 8. Andre Agassi (EUA) 175 9. Andy Roddick (EUA) 162 10. Carlos Moyà (ESP) 161 40 - Fernando Meligeni 66 74 - André Sá 33 101. Falvio Saretta 15 114. Gustavo Kuerten 10 124. Alexandre Simoni 9 145. Julio Silva (Bra) 4 173. Marcos Daniel 2 . Francisco Costa 2 195. Daniel Melo 1