Guga avança às quartas-de-final O tenista Gustavo Kuerten avançou nesta quinta-feira às quartas-de-final do torneio de São Petersburgo ao vencer o romeno Victor Hanescu por 2 sets a 0, com parciais de 7-6 (7/1) e 7-6 (7/1). O brasileiro precisou de pouco mais de um hora e dois tie-breaks para superar o número 80 do ranking. Na próxima fase, ele vai enfrentar o norte-americano Vincent Spadea.