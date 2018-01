Guga avança às quartas em Auckland Enfim, depois de dois dias, Gustavo Kuerten conseguiu confirmar sua vitória sobre o norte-americano Michael Russell, ao vencer o terceiro set por 6/2, após a partida ter sido interrompida na rodada anterior com empate por 1 set a 1. Para que pudesse ter sido definida a partida, os organizadores levaram o encontro para uma quadra coberta, em razão das constantes interrupções por causa das chuvas. Com a vitória sobre Russell por 4/6, 6/4 e 6/2, na madrugada desta sexta-feira, horário de Brasília, Guga garantiu um lugar nas quartas-de-final do ATP Tour de Auckland, na Nova Zelândia, e vai jogar na próxima rodada contra o argentino Guillermo Coria, tenista que já enfrentou por três vezes, vencendo todas. A partida, porém, só será disputada neste sábado em Auckland. Como as previsões são de melhora no tempo em Auckland, a organização do torneio espera fazer uma rodada dupla no sábado, com quartas-de-final e semifinais, deixando o domingo para a decisão do título. A princípio, a competição estava prevista para terminar no sábado, para permitir aos jogadores estarem com antecedência em Melbourne, onde na segunda-feira começa o Aberto da Austrália.