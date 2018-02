Guga avança às semifinais nas duplas em Las Vegas Gustavo Kuerten se classificou nesta sexta-feira para as semifinais do torneio de duplas de Las Vegas, nos Estados Unidos, o mesmo em que foi eliminado na fase de round robin com derrotas para o checo Jan Hernych e o alemão Benjamin Becker. Guga e o paraguaio Ramón Delgado marcaram 6/2 e 6/2 contra os checos Frantisek Cermak e Jaroslav Levinsky. Guga, que tem 8 títulos de duplas na carreira, nunca havia jogado ao lado de Delgado. E os dois podem enfrentar neste sábado ninguém menos que os gêmeos norte-americanos Mike e Bob Bryan, que formam a segunda melhor dupla do mundo e enfrentariam na madrugada de sexta para sábado (no horário de Brasília), o sul-africano Chris Haggard e o alemão Bjorn Phau.