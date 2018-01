Guga avança em Barcelona sem jogar Parece que a sorte voltou a bater à porta de Gustavo Kuerten e o tenista brasileiro já garantiu vaga nas quartas-de-final do ATP Tour de Barcelona, sem fazer esforço: seu adversário da partida programada para esta manhã, o marroquino Younes El Aynaoui, sentiu uma forte febre e teve de desistir do jogo. Com isso, Guga ganha de presente 75 pontos para o ranking mundial e vai enfrentar, na próxima rodada, o vencedor da partida entre o italiano Felippo Volandri e o espanhol Juan Carlos Ferreiro - que se enfrentam ainda hoje - pelo Troféu Conde de Godô.