Guga avisa: "Agora quero o caneco" Num clima festivo, depois de ter superado o espanhol Alex Corretja por 6/4 e 6/3, Gustavo Kuerten demonstrou toda sua alegria por estar na final do ATP Tour de São Petersburgo. "Agora quero o caneco", avisou o tenista brasileiro. A decisão do título do torneio russo acontece neste domino. E o adversário de Guga será o armênio Sargis Sargsian, responsável pela eliminação do cabeça-de-chave número 1, o alemão Rainer Schuettler, por 6/3 e 6/3. A partida começa às 8 horas (horário de Brasília). "Depois de um ano voltei a chegar a uma final de quadras de carpete, como fiz em Lyon, em 2002. Só que agora, depois de ir tão longe, quero o caneco", assegurou Guga. "Estou realmente muito feliz de estar na disputa de um título neste final de temporada. E como já disse, para mim o ano não terminou ainda." Foi difícil definir com o que Guga estava mais contente: se era com o fato de ir à final ou se pela maneira como voltou a jogar. Afinal, diante de Corretja, o brasileiro aplicou golpes sensacionais, pressionando o adversário no fundo da quadra e atacando o tempo todo, exatamente como sempre gostou de jogar. Ficou tão animado que até chegou a uma conclusão: "Acho que tenho chances de voltar a jogar como antes e ficar entre os top". Guga ocupa hoje a 20ª posição do ranking mundial, mas pode subir um pouco mais se vencer o título neste domingo. "Estou me sentindo cada vez melhor e as quadras de carpete não me trazem tantas problemas e dificuldades como antes", afirmou o brasileiro, que chega à final sem ter perdido um set só em todo o torneio. Seu adversário deste domingo, o armênio Sargis Sargsian, também deve ter uma motivação especial em disputar o título na Rússia. Afinal, assim como o tenista brasileiro, passou por uma cirurgia no quadril e só agora vem alcançando novamente os seus melhores resultados. No retrospecto, Guga leva vantagem sobre Sargsian por 2 a 0. Venceu no challenger da República Checa em 96 e no Torneio de Hong Kong, em 2000.