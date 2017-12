Guga avisa: em 10 dias pega a raquete Em recuperação da cirurgia do quadril, realizada dia 26 de fevereiro, Gustavo Kuerten resolveu mandar alguns recados de Florianópolis. Primeiro, ele avisa que dentro de dez dias já poderá tirar as raquetes da gaveta para treinar com bola. E depois, diz que "para quem pensa que estou de folga ou descansando é bom saber que estou com uma rotina diária de quatro horas de fisioterapia." Guga também afirma estar muito animado com a sua recuperação física. Está tudo andando muito rápido, com resultados animadores. Por isso, o tenista não esconde seu otimismo. "A cada semana que passa parece que ganhei um torneio, tamanho tem sido o meu progresso", comparou. Mas, nem assim, ele quer apressar sua volta ou estabelecer uma data, ou seja, não anunciou ainda a perspectiva de jogar ou não em Roland Garros.