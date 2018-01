Guga avisa: "o ano não acabou ainda" Animado com a classificação para as semifinais do ATP Tour de São Petersburgo, na Rússia, depois de vencer Vince Spadea por 6/4 e 7/6 (7/4), Gustavo Kuerten mandou um aviso: "o ano não acabou ainda". Com motivação extra, Guga desafia neste sábado o espanhol Alex Corretja, revivendo a final de Roland Garros de 2001, em busca de uma vaga na decisão. O jogo será às 8 horas, de Brasília, e logo a seguir o alemão Rainer Schuettler enfrenta o romeno Sargis Sargsian pela outra semifinal. "Já dá para começar a sentir novamente o gostinho da disputa de um título", disse Guga, que neste ano confirma ter melhores resultados em quadras rápidas, no lugar de seu piso então preferido, o saibro. Na atual temporada foi campeão em Auckland, chegou a final de Indian Wells, as semifinais do Brasil Open, todas no cimento, e agora vai a semifinal no carpete. "Com certeza, hoje as quadras rápidas é onde tenho mostrado o meu melhor tênis." Com dificuldades de movimentação, como antes, os golpes de Guga têm sido muito mais efetivos em superfícies rápidas. Não é como no saibro, em que precisa de várias trocas de bolas para definir os pontos. Com um bom saque e uma devolução consistente, como mostrou nesta sexta-feira, está conseguindo seus melhores resultados. Esta nova vitória de Guga voltou a animar a torcida. O interesse pelo tenista retomou numa época do ano em que muitos outros jogadores já estão se poupando para a próxima temporada. "Eu quero ainda lutar por um título", disse. "Estou extra motivado." Na partida contra Spadea, Guga repetiu a tática das últimas partidas. Saiu jogando com agressividade, arriscando e depois de iniciar o jogo quebrando o serviço do adversário, teve ainda chance de abrir 3 a 0, com o americano sacando 15 a 40. "Joguei muita bola baixa, fui para o ataque e variei meu jogo." Diante de Corretja, Guga espera outros momentos de inspiração. Revela que ter o espanhol pela frente o leva a lembrar a final de Roland Garros de 2001, em que venceu por 3 sets a 1, com 6/0 no último set. "Cada jogo é uma história", avisa. "O Corretja é um jogador experiente, que está jogando bem novamente e preciso estar muito atento." Aliás, para o técnico Larri Passos esta atenção de Guga tem sido uma de suas virtudes na Rússia. "Está com a parte mental muito forte, jogando relaxado e sem perder a concentração", disse o treinador. "Merece os parabéns pela dedicação nos treinamentos de reforço muscular, semana passada em Madri, para superar a tendinite no joelho direito." Nos outros jogos da rodada, Schuettler eliminou o último russo da competição, ao marcar 6/3 e 6/3 em Mihkhail Youzhny, enquanto Sargis Sarsian ganhou do alemão Lars Burgsmuller por 6/3 e 6/1. Já a vitória de Corretja sobre Sebastien Grosjean, por 4/6, 6/2 e 7/6 (7/5), deu ao seu amigo Carlos Moya a 7ª vaga do Masters Cup de Houston. Em Paris, na próxima semana, será decidido o último classificado.