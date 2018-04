Guga avisa que volta a jogar dia 18 Em fase de recuperação, Gustavo Kuerten começou nesta quinta-feira a disputar sets, sob orientação do técnico Larri Passos, e ficou tão animado com seu desempenho que confirmou sua volta ao circuito profissional no ATP Tour de Buenos Aires, a partir do dia 18. Guga continua investindo num tratamento clínico para recuperar-se de uma lesão no lado direito do quadril e passa por sessões diárias de hidroterapia. "Vai ser interessante voltar aos torneios em Buenos Aires, onde fui super bem tratado no ano passado e dei início a uma boa temporada", disse Guga, que em 2001 ganhou o torneio da Argentina e, depois, venceu em Acapulco, Montecarlo, Roland Garros, Stuttgart e Cincinnati. Para disputar o ATP Tour de Buenos Aires - que este ano teve sua premiação diminuída de US$ 600 mil para US$ 400 mil -, Guga fica treinando em Florianópolis e Camboriú até o dia 15, quando embarca para a Argentina.