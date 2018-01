Guga bate australiano e avança em Paris Depois de celebrar três títulos no saibro mais famoso do mundo, em Roland Garros, Gustavo Kuerten conquistou uma vitória convicente, agora no carpete francês. Ganhou do australiano Mark Philippoussis, o conhecido "Scud", o míssil, dono de um dos saques mais poderosos do planeta, em uma partida equilibradíssima, destas em que se no tênis pudesse, deveria terminar empatada. Mas o novo Guga mostrou inteligência, acima de tudo, para vencer por 2 sets a 1, em três tie breaks, por 6/7 (7/5), 7/6 (13/11) e 7/6 (7/1). Esta campanha de Guga na temporada de outono, no carpete europeu, contraria tudo o se sempre se soube de Gustavo Kuerten. Não era bom nas quadras rápidas, não costumava vencer nos tiebreaks, mas este catarinense mostrou, mais uma vez, que o imprevisível é sua marca registrada. Num momento em que já se dava a Guga a condição de tenista apenas razoável, distante dos grandes momentos, das emoções e dos títulos, ele ressurge das cinzas como Fênix. Semana passada, ganhou o campeonato de São Petersburgo, na Rússia, no ponto mais alto de seu descrédito. Agora, realiza uma vitória convincente, diante de um tenista que estava especialmente motivado e brigando pela oitava e última vaga do Masters Cup de Houston. Na quadra, a sua casa preferida, Guga deu a resposta. Diante de Philippoussis fez um jogo tático, sem aquelas emocionantes trocas de bolas caracterizavam seu jogo no saibro. Agora, a tensão dos tiebreaks tomaram conta da torcida. E o brasileiro venceu, destinando ao adversário uma derrota ingrata. Afinal, assim como Kuerten, o australiano não teve sequer um break point - ponto para quebra de serviço - e mesmo assim vai embora do campeonato. Para compensar, Guga deixou os nervos a flor da pele, ao precisar salvar cinco match points, para sobreviver em Paris e desafiar agora, nesta quinta-feira, o inglês Tim Henman, em jogo programado para começar por volta das 17 horas, de Brasília, com SporTV.