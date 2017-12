Guga bate bola em treino leve Uma surpresa: apenas cinco dias depois de ter abandonado a quadra em Barcelona, com fortes dores no quadril e demonstrar uma enorme incerteza quanto ao seu futuro, Gustavo Kuerten voltou à quadra nesta quarta-feira na Espanha apenas para um bate bola, um treino leve, com 1 hora de duração, mas que já serviu para dar uma injeção de ânimo ao tenista. Guga treinou supervisionado pelos médicos da federação espanhola de tênis e pela fisioterapeuta Mariângela Lima. "Ainda estou um pouco preso, a região do quadril esta dura", definiu Guga. "Mas já deu pra sentir um pouco a bola, a raquete e acho que aos poucos vou me soltando." Guga tem agora uma corrida contra o relógio. Seu plano é voltar a jogar em Roland Garros, a partir do dia 24, mas no estado em que ficou em Barcelona as previsões não eram nada otimistas. Só que começou a alimentar maiores esperanças, como alertou sua fisioterapeuta. "Gradativamente o Guga vai melhorando os movimentos. Por enquanto ainda está bastante limitado, mas pode ainda alcançar uma amplitude que possa voltar a jogar num nível de competição." O tenista continua na Espanha, onde tem recebido uma dedicada atenção da federação espanhola, que colocou à disposição de Guga os mesmos médicos que atendem, por exemplo, Rafael Nadal, também em recuperação física. Além disso, vai todos os dias ao Real Tenis Club para exercícios no ginásio e na piscina, além de encontrar muitos outros tenistas em preparação neste verdadeiro centro de treinamento.