Guga bate Sampras em eleição nos EUA Os torcedores norte-americanos apontam o brasileiro Gustavo Kuerten como o segundo maior favorito para a conquista do US Open, o quarto e último Grand Slam da temporada, que será disputado a partir do dia 27, em Flushing Meadows, Nova York. O mais surpreendente nesta pesquisa é que Guga aparece na frente do grande astro dos Estados Unidos, Pete Sampras. O preferido da torcida para vencer o torneio é outro tenista da casa, Andre Agassi. Campeão do Aberto da Austrália - disputado em quadras rápidas, assim como o US Open -, Agassi lidera a pesquisa com 43,9% das indicações. Guga vem em segundo lugar, com 23%. Logo depois, em terceiro, aparece Pete Sampras (17,2%) e em quarto, o russo Marat Safin, campeão do US Open de 2000, com 15,9%.