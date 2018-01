Guga busca o tri em Roland Garros Gustavo Kuerten garante: "esqueci a Copa Davis, agora só no próximo ano". E retomado o ânimo, o brasileiro embarca para um desafio que pode levá-lo ao tricampeonato em Roland Garros. Vai disputar uma série de torneios da temporada européia de quadras de saibro e espera fazer a melhor preparação possível para chegar a Paris no auge de sua forma. "Este ano fiz o melhor calendário para chegar bem em Roland Garros", garantiu Guga, nesta quinta-feira à tarde, antes de embarcar para a Europa. "Vou disputar a série de torneios que mais gosto de jogar e onde posso conseguir bons resultados. Quero disputar o máximo de jogos possíveis para chegar bem em Paris e, talvez, repetir o título do ano passado". O desafio de Guga começa em Monte Carlo, torneio no foi campeão há dois anos, e na temporada passada caiu na primeira rodada, por causa de problemas físicos. Depois, o tenista brasileiro ainda joga o Torneio de Barcelona, segue para os Masters Series de Roma e Hamburgo e tira uma semana de descanso e preparação antes de iniciar a disputa de Roland Garros.