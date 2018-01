Guga busca reabilitação em Barcelona Ainda abatido e inconformado com a precoce eliminação em Monte Carlo - perdeu para Magnus Norman, depois de estar em vantagem de 6/1 e 5/2 - Gustavo Kuerten já está em Barcelona, na Espanha, a espera da reabilitação. Guga, ao deixar Mônaco, enfatizou a necessidade de esquecer o que aconteceu e ao chegar na Espanha foi fazer exercícios físicos para só nesta sexta-feira voltar às quadras. "Nunca é bom ter uma derrota como esta diante de Norman", lembrou Guga, em Mônaco. "Mas ainda tenho muito tempo para recuperação nesta temporada de saibro, que está apenas começando." O técnico Larri Passos acha que é melhor acontecer uma coisa destas agora, do que, por exemplo, em Roland Garros. Por isso, o treinador confirmou que estava falando sério quando avisou que vai intensificar ainda mais os treinamentos com Guga. "Vamos passar mais horas na quadra", garantiu o treinador. Revés - Por ironia, Magnus Norman acabou caindo na rodada desta quinta-feira no Masters Series de Monte Carlo, apenas um dia depois de ter eliminado Guga. O tenista sueco perdeu para a "sensação" italiana Felippo Volandri, um tenista de qualidades apenas razoáveis, mas que faz a melhor campanha dos últimos tempos de um tenista de seu país em um torneio Masters Series. Volandri ganhou de Norman por 7/5 e 6/3. Outro novo nome do tênis que brilhou esta semana em Mônaco foi o do juvenil espanhol Rafael Nadad, de apenas 16 anos. Ele eliminou do torneio o campeão de Roland Garros, o seu compatriota Albert Costa, mas nesta quinta-feira caiu diante do argentino Guillermo Coria por 76 (7/3) e 6/2. Campeão do ano passado, Juan Carlos Ferrero, sofreu para ganhar uma vaga nas quartas-de-final. Precisou de três sets e uma vitória de virada sobre o argentino Gastón Gaudio por 2/6, 7/5 e 6/1. Agora enfrentará o compatriota Albert Martin, que ganhou de Fernando Vicente por 6/4 e 7/6 (7/5). O cabeça-de-chave número 2, Carlos Moyá segue forte no torneio e classificou-se para as quartas-de-final com vitória sobre Tommy Robredo por 6/2 e 6/4. Enfrentará nesta sexta-feira o francês Julien Boutter - campeão semana passada em Casablanca - que venceu outra em Monte Carlo, ao marcar 7/6 (7/3) e 6/4 em Sjeng Schalken. O outro encontro das quartas-de-final terá Felippo Volandri diante de Vince Spadea, que salvou um match point, ao vencer Ivan Ljubicic por 1/6, 6/4 e 7/6 (10/8).