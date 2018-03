Guga busca reafirmação em Paris Gustavo Kuerten volta a jogar nesta quinta-feira em Roland Garros para desafiar um velho freguês: o talentoso marroquino Hicham Arazi, em jogo que deve começar por volta das 9h30 (horário de Brasília), na quadra Suzanne Lenglen. Guga já enfrentou este adversário por seis vezes e só perdeu a primeira partida, em 1996. Em Paris, onde costuma render mais, ele espera por outra vitória, assim como gostaria muito de revelar o mesmo tênis apresentado no primeiro set de sua partida de estréia diante de Marc Rosset. "Vou precisar ter muita tranqüilidade e paciência. O Arazi é um jogador muito habilidoso e que já conseguiu bons resultados em Roland Garros (esteve por duas vezes nas quartas-de-final). Se conseguir o mesmo nível do começo do jogo diante do Rosset, posso fazer um bom jogo", afirmou o tenista brasileiro. Para Guga, cada degrau agora é muito importante. A partida de estréia deste ano foi um belo teste às suas atuais condições. E, diante de Arazi, ele terá pelo menos a vantagem de não ter pela frente um adversário de saque tão forte como o tenista suíço. "Acho que vou poder jogar, sem tantos aces, e posso ganhar maior ritmo durante o jogo", disse. Para o técnico Larri Passos, o jogo é perigoso. Ele fez treinos específicos, nesta quarta, em Roland Garros, e adverte para Guga estar bastante concentrado durante toda a partida. "O Arazi é um artista", definiu o treinador.