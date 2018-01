Guga busca superação em Stuttgart Fora do torneio de Lyon, bem mais cedo do que imaginava, Gustavo Kuerten elegeu uma palavra muito usada pelo seu técnico, Larri Passos, para definir seu futuro nas próximas etapas do circuito europeu de inverno: superação. É com este espírito que Guga viaja para a Alemanha, onde semana que vem disputa do Masters Series de Stuttgart, competição onde encontrará as maiores estrelas do tênis mundial e seus rivais mais conhecidos como Andre Agassi, Lleyton Hewitt e Marat Safin, entre outros. Em Lyon, no jogo de duplas, Guga teve boa chance de vencer o primeiro set. Jogando ao lado do marroquino Hicham Arazi, sacou com vantagem de 5 a 4 para vencer a série diante do canadense Daniel Nestor e o iugoslavo Nenad Zimonjic, mas não aproveitou a chace e acabou sendo eliminada por 7/6 (7/2) e 6/4, em jogo válido pela segunda rodada. Apesar da campanha ruim em Lyon, onde também foi eliminado na primeira rodada do torneio de simples pelo do croata Ivan Ljubicic, o técnico Larri Passos não vê motivos para pessimismo. O treinador está confiante numa recuperação de seu pupilo, possivelmente já na próxima competição em Stuttgart. "Vamos partir para outra agora", disse Passos. O Guga está bem tecnicamente e vamos em busca da superação em Stuttgart." Este ano Guga já ganhou um título em Stuttgart, só que foi no torneio Merdeces Cup, disputado em quadras de saibro, o seu terrero preferido. Agora, a competição tem características diferentes, com uma superfície de carpete e coberta. Este será o 8.º Masters Series de Guga na temporada. O tenista ganhou dois títulos nesta série de torneios, em Monte Carlo (saibro) e Cincinnati (cimento).