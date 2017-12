Guga busca vaga nas semifinais nesta 6ª Depois de duas vitórias em Long Island, Gustavo Kuerten disse ter se reencontrado com o "espírito competitivo" e com esperanças de manter-se concentrado nos jogos busca nesta sexta-feira, ainda sem horário definido, uma vaga nas semifinais do torneio, diante do marroquino Younes El Aynaoui. O retrospecto é favorável ao brasileiro: duas vitórias em dois jogos. A primeira no saibro de Montecarlo, em 2001; e a outra no carpete de Lyon, no ano passado. Sem o mesmo "espírito competitivo" e naqueles dias irreconhecíveis, Flávio Saretta decepcionou. Não só pela derrota, mas especialmente pelo placar de 6/3 e 6/1, diante do alemão Nicolas Kiefer, em jogo válido pelas oitavas de final de Long Island. Agora, Saretta vira seus olhos para o Aberto dos Estados Unidos, que começa na próxima segunda-feira, em Flushing Meadows. Sua estréia será diante do norte-americano Vince Spadea, adversário que já venceu por duas vezes. Se retrospecto ajudar, Guga já entra em vantagem nesta quinta-feira diante de El Ayanoui. Mas, o brasileiro sabe que terá um adversário perigoso pela frente e sabe também que se jogar no seu melhor nível, pode vencê-lo novamente. "Já ganhei um melhor ritmo nestes jogos e minha confiança aumentou", disse Guga após sua vitória sobre Karol Beck, na segunda rodada. "Estou disputando mais torneios novamente, diante dos melhores tenistas e isso ajuda muito." Incógnita - Em Long Island, Guga chegou pela segunda vez em quatro meses às quartas-de-final de um torneio. As duas vitórias até agora ajudaram a melhorar seu aproveitamento nas quadras rápidas, chegando a quatro vitórias contra três derrotas. Estes jogos são muito importantes para Guga preparar-se bem para o US Open. Seu adversário de estréia virá do qualifying e ele só ficará conhecendo no fim de semana.